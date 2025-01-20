ترامب: قواتنا ستوقف الحروب حول العالم وسأكون صانعًا للسلام والوحدة

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطابه الرسمي الأول، اليوم الاثنين، إنه إذا عمل الأمريكيون معا فلن يكون هناك شيء لا يستطيعون فعله ولا حلما لا يستطيعون تحقيقه.

وأشار ترامب إلى أنه خلال السنوات الأخيرة عانت الولايات المتحدة بشكل كبير، مضيفا "سنستعيد أمتنا وسنوقف كل الحروب وبلادنا ستستعيد مكانتها وسنعيدها إلى سابق عهدها ونجعلها عظيمة مرة أخرى ".

وأكد ترامب، أنه سيكافح من أجل الشعب الأمريكي وسيحقق النصر كما لم يحدث في السابق، مشددا على أن إدارته ستضع حدا لكل الحروب قائلا: "ستوقف قوتنا الحروب وتجلب روحا جديدة من الوحدة إلى عالم كان غاضبا وعنيفا وغير قابل للتنبؤ تماما".

وأوضح ترامب، أنه يريد أن يكون إرثه هو أنه صانع سلام ووحدة، مؤكدا أنه يتم مرة أخرى أبدا استغلال القوة الهائلة التي تمتلكها السلطات لاضطهاد المعارضين السياسيين، معلّقا "سنكون أمة لا مثيل لها مليئة بالرحمة والشجاعة والاستثنائية".

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