لفئات محددة.. قرار جديد يسمح بدخول السوريين مصر

وكالات

أعلن السفير أسامة خضر، القائم بأعمال السفارة المصرية في العاصمة السورية دمشق، إعادة فتح باب منح التأشيرات لفئات محددة من السوريين.

وقال السفير خضر في تصريحات صحفية لوسائل إعلام سورية، إن هذا القرار يعكس عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والسوري، ويأتي استجابة لرغبة عدد كبير من السوريين.

وذكر أن التأشيرات تشمل الطلبة السوريين المقيدين في مختلف المراحل التعليمية، بجانب المستثمرين السوريين وأسرهم، وكذلك أزواج وزوجات المواطنين المصريين.

وأكد السفير أسامة خضر أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الروابط الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية بين مصر وسوريا، مما يعكس حرص القاهرة على تسهيل الإجراءات لهذه الفئات.

وفي وقتٍ سابق، كانت وسائل إعلام قد تداولت أن مصر منعت دخول السوريين من حاملي الإقامة الأوروبية "شنجن" إلى البلاد دون الحصول على الموافقة الأمنية.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي، أعلنت مصر تسهيل إعادة السوريين المقيمين على أراضيها إلى بلادهم، كما أكدت التزامها بتقديم كل ما يلزم من تسهيلات ودعم حتى يتمكنوا من العودة.