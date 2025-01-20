بالرغم من تنفيذ الهدنة.. إسرائيل تستعد لمواصلة القتال في غزة والضفة ولبنان

وكالات

على الرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ، أمس الأحد، لينهى حربًا استمرت لـ15 شهرًا وخلفت أكثر من 47 ألف شهيدًا فلسطينيًا، إلا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن نيته في مواصلة القتال في قطاع غزة.

وكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن عزمه مواصلة القتال في غزة والضفة الغربية ولبنان، وصياغة الخطط اللازمة لذلك.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن رئيس الأركان هرتسي هاليفي قوله، إنه: "إلى جانب الاستعدادات للدفاع في قطاع غزة، يجب أن نكون مستعدين لعمليات كبيرة في الضفة الغربية في الأيام المقبلة".

وأشار هاليفي إلى أن هذه العمليات من أجل التقدم والقبض على عناصر المقاومة الفلسطينية قبل وصولهم إلى أراضي الاحتلال.

ومن جانبه أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال أن رئيس الأركان أصدر تعليماته بصياغة خطط لمواصلة القتال في قطاع غزة ولبنان.