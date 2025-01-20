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ترامب: سنعلن حالة طوارئ خاصة بالوقود وسنمتلك أكبر قدر من النفط والغاز

08:24 م الإثنين 20 يناير 2025

دونالد ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه سيعطي توجيهات إلى حكام الولايات لمواجهة أزمة التضخم المتفاقمة وسيعلن حالة طوارئ خاصة بالوقود.

وأكد ترامب أن أمريكا ستكون أمة مصنعة مرة أخرى وستمتلك أكبر قدر من النفط والغاز وستخفض الأسعار وستصدر طاقتها إلى العالم، موضحا أنه سيدعم كل العاملين في الولايات المتحدة وسيتمكن الأمريكيون من شراء السيارات التي يرغبون فيها.

وأشارت ترامب إلى أن إدارته سنفرض تعريفة جمركية وضرائب على منتجات الدول الأجنبية، مضيفا "الحلم الأمريكي سيعود مرة أخرى وإدارتي ستؤسس قسما يسمى الكفاءة الحكومية".

وأوضح ترامب، أنه سيرسل آلافا من قواته إلى الحدود لوقف تدفق المجرمين وسيتعامل مع عناصر العصابات على أنهم إرهابيون، مؤكدا أنه لن يسمح باستخدام قوة الدولة على أنها سلاح ضد الشعب وسيستعيد القضاء العادل.

ولفت ترامب، إلى أنه سيؤسس مجتمعا يقوم على الأخلاق والكفاءة لا على اللون.

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