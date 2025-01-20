بعد أدائه اليمين.. صور ومشاهد من حفل تنصيب ترامب

وكالات

أدّى الجمهوري دونالد ترامب، مساء اليوم الاثنين، اليمين الرئاسي داخل قاعة مبنى الكونجرس ليُنصّب رئيسا رسميا للولايات المتحدة الأمريكية.

وتعهد ترامب في يمينه أمام رئيس المحكمة العليا الأمريكية جون روبرتس، قائلا: "أقسم بأنني سأؤدي مهام منصب الرئيس الأمريكي بإخلاص، وأن أبذل كل ما في وسعي لأدافع عن الدستور.. وأرجو ان يعينني الله على ذلك".

وبعد أدائه اليمين، أصبح ترامب الرئيس السابع والأربعين في تسلسل رؤساء الولايات المتحدة.

وشهدت مراسم التنصيب حضور عدد من الرؤساء الأمريكيين السابقين، مثل الرئيس الأسبق باراك أوباما، وكذلك الرئيس الأسبق بيل كلينتون وزوجته هيلاري كلينتون، وكذلك الرئيس جورج بوش وزوجته، بالإضافة إلى حليف ترامب الأبرز الملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

إلى جانب ذلك، شهدت مراسم التنصيب قيام مرشح ترامب لمنصب نائب الرئيس بأداء اليمين أمام أعضاء الكونجرس.

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⚡- وتم تنصيب (أدى اليمين الدستوري) د. فانس نائبًا لرئيس الولايات المتحدة أمام بريت كافانو#ترامب pic.twitter.com/bySbv3zynb — ⭐ Index Hakeem 🔭⭐ (@hakrashaa) January 20, 2025



وكان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، وزوجته جيل بايدن، استقبلا خلفه المنتخب دونالد ترامب وزوجته ميلانيا في البيت الأبيض في وقت سابق من اليوم.



ويأتي هذا الاستقبال ضمن تقليد انتخابي أمريكي مُتّبع منذ عقود طويلة، يهدف إلى انتقال السلطة بشكل سلمي وكذلك احترام الأعراف الديمقراطية في الولايات المتحدة.





وقبل أن يؤدي ترامب اليمين الرئاسي، أصدر الرئيس بايدن في آخر قراراته الرسمية عفوا لأفراد من عائلته؛ قائلا إنهم تعرضوا لهجمات وتهديدات بدافع الرغبة في إيذائه، مشيرا إلى أنه لا يعتقد أن هذه الهجمات ستنتهي.

وفي خطابه الرسمي الأول الذي تلى تنصيبه، قال ترامب إن العهد الذهبي للولايات المتحدة بدأ بتوليه الحكم رسميا، مؤكدا أنه سيضع "أمريكا أولا".

وأشار ترامب، إلى أن أمريكا ستصبح قريبا أقوى وأكثر استمرارية عما كانت عليه في السابق، مضيفا: "سنستعيد أمننا وسيادتنا وميزان العدالة".



وعلى الرغم من ذلك، لم يخل خطاب ترامب من توجيه انتقادات لإدارة سلفه بايدن؛ إذ قال إن "حكومتنا فشلت في حماية مواطنينا الذين يلتزمون بالقانون بينما دافعت عن مجرمين مدانين".

وفي مقابل انتقاداته لإدارة بايدن، أشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة أصبح لديها حاليا حكومة تستطيع مواجهة الأزمة، واصفا الانتخابات الأمريكية الأخيرة هي الأعظم في تاريخ الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب في خطابه الرسمي الأول: "منذ هذه اللحظة فإن الانهيار الأمريكي قد انتهى.. أنقذني الله من أجل أن أجعل من أمريكا أمة عظيمة".

وأوضح ترامب، أنه سيعلن حالة الطوارئ الوطنية على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، متعهدا بوقف الدخول غير القانوني وكذلك ترحيل ملايين الأشخاص الذين دخلوا الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية إلى بلادهم.

وفي إطار ذلك، أكد ترامب أنه سيرسل آلافا من القوات الأمريكية إلى الحدود لوقف تدفق المجرمين، مشددا على أنه سيتعامل مع المتسللين على أنهم إرهابيون.