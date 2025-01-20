ترامب: سأعلن حالة الطوارئ الوطنية على حدودنا الجنوبية

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطابه الرسمي الأول الذي تلى تنصيبه، اليوم الاثنين، إن العهد الذهبي للولايات المتحدة بدأ بتوليه الحكم رسميا، مؤكدا أنه سيضع "أمريكا أولا".

وأشار ترامب، إلى أن أمريكا ستصبح قريبا أقوى وأكثر استمرارية عما كانت عليه في السابق، مضيفا: "سنستعيد أمننا وسيادتنا وميزان العدالة".

وعلى الرغم من ذلك، لم يخل خطاب ترامب من توجيه انتقادات لإدارة سلفه بايدن؛ إذ قال إن "حكومتنا فشلت في حماية مواطنينا الذين يلتزمون بالقانون بينما دافعت عن مجرمين مدانين".

وفي مقابل انتقاداته لإدارة بايدن، أشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة أصبح لديها حاليا حكومة تستطيع مواجهة الأزمة، واصفا الانتخابات الأمريكية الأخيرة بأنها الأعظم في تاريخ الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب في خطابه الرسمي الأول: "منذ هذه اللحظة فإن الانهيار الأمريكي قد انتهى.. أنقذني الله من أجل أن أجعل من أمريكا أمة عظيمة".

وأوضح ترامب، أنه سيعلن حالة الطوارئ الوطنية على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، متعهدا بوقف الدخول غير القانوني وكذلك ترحيل ملايين الأشخاص الذين دخلوا الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية إلى بلادهم.

وفي إطار ذلك، أكد ترامب أنه سيرسل آلافا من القوات الأمريكية إلى الحدود لوقف تدفق المجرمين، مشددا على أنه سيتعامل مع المتسللين على أنهم إرهابيون.