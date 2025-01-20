ترامب بعد حلف اليمين: حياتي أنقذها الله لجعل أمريكا عظيمة

القاهرة- مصراوي

تحدث دونالد ترامب عن محاولة الاغتيال التي تعرض لها خلال حملته الانتخابية في ولاية بنسلفانيا، مشيرًا إلى أنه يعتبر نجاته "تدخلًا إلهيًا".

وقال ترامب خلال خطابه بعد أدائه اليمين كرئيسا للولايات المتحدة الأمريكية: "بفضل نعمة الله، أنا هنا اليوم لتحقيق وعدي بجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الإثنين، خلال خطاب تنصيبه كرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة، بـ "إصلاح النظام التجاري لحماية العمال والأسر الأمريكية".

وأشار ترامب: "سنفرض تعريفات جمركية وضرائب على الدول الأجنبية لإثراء مواطنينا. ولتحقيق هذه الغاية، نعمل على إنشاء مصلحة الضرائب الخارجية لجمع كل التعريفات الجمركية والرسوم والإيرادات".

وأضاف ترامب أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى إدخال "مبالغ ضخمة من الأموال" إلى خزينة البلاد "من مصادر خارجية".

كما أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، عن نيته التراجع عن مبادرات الطاقة النظيفة خلال خطابه، مشيرًا إلى خطط لإنهاء ما وصفه بـ "الصفقة الخضراء الجديدة".

وقال ترامب: "سننهي تفويض المركبات الكهربائية وسننقذ صناعة السيارات لدينا. ستتمكنون من شراء السيارة التي تختارونها. سنصنع السيارات في أمريكا مرة أخرى بمعدل لم يكن أحد ليحلم به قبل بضع سنوات".

كما وجه شكرًا لعمال صناعة السيارات قائلاً: "لقد ألهمتمونا بأصواتكم وثقتكم".

كشف الرئيس الأمريكي الجديد، عن عدد من الأوامر التنفيذية التي يعتزم توقيعها اليوم، قائلاً: "سنبدأ استعادة أمريكا بالكامل. كل شيء يدور حول الفطرة السليمة".

وأعلن ترامب عن خطته لإعلان حالة الطوارئ الوطنية على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، في خطوة وصفها بأنها "ضرورية لحماية البلاد". وأعلن ترامب أيضًا حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة لتعزيز الإنتاج المحلي وخفض الأسعار.

وقال: "سنبدأ الحفر فورًا. أزمة التضخم سببها الإنفاق الزائد وارتفاع أسعار الطاقة، وسنستخدم جميع الصلاحيات المتاحة لخفض تكلفة السلع".

ووصف ترامب يوم 20 يناير 2025 هو "يوم التحرير"، مؤكدًا أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة ستُذكر كواحدة من أعظم اللحظات في تاريخ أمريكا.

وقال: "آمل أن يتذكر الجميع هذا اليوم كبداية لعصر جديد من الحرية والازدهار".

وأدى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليمين الدستورية كرئيس للولايات المتحدة رقم 47 اليوم الإثنين.

وقال ترامب في قسمه: "أقسم رسميًا أنني سأنفذ بأمانة مكتب رئيس الولايات المتحدة، وسأقوم بأفضل ما لدي بالحفاظ على دستور الولايات المتحدة وحمايته والدفاع عنه".