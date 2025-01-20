قوات الاحتلال تقتحم منزل أسيرة محررة أطلق سراحها أمس

وكالات

أفاد المركز الفلسطيني للإعلام، اليوم الإثنين، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منزل أسيرة محررة أُطلِق سراحها أمس الأحد ضمن صفقة التبادل المبرمة بين حركة حماس وإسرائيل.

وقال المركز، إن قوات الاحتلال هددت عائلة الأسيرة المحررة الشابة جنين عمرو خلال اقتحام منزلها في مدينة دورا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وحذرتها من تنظيم أي احتفالات أو النشر ما يفيد بذلك عبر مواقع التواصل.

وأفرجت إسرائيل، أمس الأحد، عن 90 معتقلًا فلسطينيًا من سجونها، بعد ساعات من تسليم حركة حماس 3 أسيرات إسرائيليات في اليوم الأول لبدء سريان وقف إطلاق النار بين الطرفين بعد أكثر من 15 شهرًا من حرب مدمّرة.