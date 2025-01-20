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عون: وجود ترامب في الحكم سيعطي للعلاقات اللبنانية الأمريكية دفعة إضافية

07:50 م الإثنين 20 يناير 2025

الرئيس اللبناني جوزف عون

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بيروت (د ب أ)

هنأ الرئيس اللبناني جوزف عون الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، بعد تنصيبه رسميًا رئيسًا للولايات المتحدة، متمنيًا له التوفيق والنجاح. واعتبر أن وجوده في البيت الأبيض سيعطي العلاقات اللبنانية الأمريكية دفعًا إضافيًا.

وقال الرئيس عون في برقية تهنئة وجهها إلى نظيره الأمريكي بعد تنصيبه رسميًا، "في الوقت الذي تتسلمون فيه رئاسة الولايات المتحدة، يطيب لي ، باسمي وباسم الشعب اللبناني، أن اتمنى لكم التوفيق والنجاح في قيادتكم لبلدكم الصديق نحو مزيد من التقدم والازدهار."

وأضاف " أنا على يقين بأن وجودكم في سدة المسؤولية الاولى سيعطي للعلاقات اللبنانية الأمريكية دفعًا إضافيًا ويعكس إرادة متبادلة على تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة لاسيما لجهة وقوفكم إلى جانب لبنان واستمرار مساعدته في مسيرة تثبيت استقراره وبسط سيادته وإعادة النهوض بعد الظروف الصعبة التي مر بها في المرحلة الماضية والتي كان لبلادكم الصديقة دورًا بارزًا في وضع حد لها والانتقال إلى أفق جديدة من الأمان والطمأنينة."

وتابع الرئيس عون في برقيته " إني إذ أجدد تهنئتكم، أتطلع إلى مزيد من التعاون لما فيه خير بلدينا وشعبينا الصديقين ".

وأدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليمين الدستورية رئيسًا للولايات المتحدة في مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن، قبل قليل.

جوزيف عون لبنان دونالد ترامب
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