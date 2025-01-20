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متى ستقدم حماس قائمة أسماء الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين الذين ستفرج عنهم؟

07:39 م الإثنين 20 يناير 2025

الأسيرات المفرج عنهن ضمن صفقة التبادل

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وكالات

قالت مسؤولة الإعلام بمكتب الشهداء والجرحى والأسرى بحركة حماس، ناهد الفاخوري، اليوم الإثنين، إن الجزء الثاني من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل سيبدأ تنفيذه السبت القادم الموافق 25 يناير.

وأوضحت الفاخوري أن حماس ستقدم السبت أسماء الأسرى الإسرائيليين الذين سيتم الإفراج عنهم، وفي المقابل سيُقدم الاحتلال قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين المحررين، حسبما أوردته شبكة "القدس" الإخبارية الفلسطينية.

وأشارت إلى أنه بناءً على هاتين القائمتين سيتم التنفيذ الفعلي يوم الأحد الموافق 26 يناير بتسليم الأسرى الإسرائيليين وتحرير الأسرى الفلسطينيين.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، أمس الأحد، حيز التنفيذ، وسلمت الحركة 3 أسيرات إسرائيليات إلى الصليب الأحمر الدولي الذي سلمهم للاحتلال، أمس.

صفقة غزة تبادل الأسرى حماس الاحتلال الإسرائيلي أسماء الأسرى
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