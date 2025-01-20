ترامب بعد أدائه حلف اليمين: بدأ العصر الذهبي لأمريكا

القاهرة- مصراوي

قال الرئيس المنتخب دونالد ترامب، بعد أدائه اليمين الدستورية، إنه عاد بصفته الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه واثقًا ومتفائلًا بأن أمريكا في بداية حقبة جديدة مثيرة من النجاح الوطني.

وأضاف خلال خطابه الافتتاحي بعد أدائه اليمين الدستورية بصفته الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية: "موجة التغيير تجتاح البلاد. ضوء الشمس يتدفق على العالم بأسره، وأمريكا لديها فرصة لاغتنام هذه الفرصة كما لم يحدث من قبل".

وتعهد الرئيس دونالد ترامب، بعد أدائه اليمين الدستورية، بـ "وضع أمريكا أولاً" قائلًا "العصر الذهبي لأمريكا يبدأ الآن".

وأكد ترامب خلال خطابه داخل مبنى الكونجرس، على أنه سينهي تسليح وزارة العدل. مشيرا "سيتم إعادة توازن موازين العدالة. إن التسليح الشرس والعنيف وغير العادل لوزارة العدل والحكومة سينتهي".

وأدى الرئيس المنتخب دونالد ترامب اليمين الدستورية كرئيس للولايات المتحدة رقم 47.

وقال ترامب في قسمه: "أقسم رسميًا أنني سأنفذ بأمانة مكتب رئيس الولايات المتحدة، وسأقوم بأفضل ما لدي بالحفاظ على دستور الولايات المتحدة وحمايته والدفاع عنه".