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قوات الاحتلال تقتحم بلدات ومخيمات بالضفة الغربية (فيديو)

07:00 م الإثنين 20 يناير 2025

قوات الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدات ومخيمات بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية الأماكن التي اقتحمها الاحتلال، وهي مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، وبلدة بورين جنوب نابلس، وبلدتا زيتا وعتيل شمال شرقي طولكرم.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل أحد أفراد الاحتياط وإصابة 2 آخران في صفوف قواته، من بينهم ضابط كبير في حالة خطيرة.

وقال جيش الاحتلال إن ذلك جاء بعد انفجار قنبلة على جانب الطريق في الضفة الغربية خلال الليل، وفقًا لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

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