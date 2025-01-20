جوتيريش يشكر مصر والوسطاء على جهودهم في التوصل لاتفاق غزة

وكالات

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الإثنين، إن منطقة الشرق الأوسط تمر بفترة تحول عميق.

ووجه جوتيريش إلى مصر وقطر والولايات المتحدة تحية على جهودهم الحثيثة التي أسهمت في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وأحث طرفي النزاع في غزة على ضمان أن يصبح وقف إطلاق النار دائمًا وأن يؤدي إلى إطلاق سراح جميع الأسرى.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن أكثر من 630 شاحنة دخلت إلى قطاع غزة، أمس الأحد، بينها أكثر من 300 وصلت إلى شمال القطاع، وينبغي على كل الأطراف التنسيق مع الأمم المتحدة من أجل منع نهب المساعدات الإنسانية في القطاع.

وقال إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" هي حجر الأساس في تقديم الاستجابة الإنسانية لسكان قطاع غزة.

وشدد جوتيريش على أنه يجب إزالة الذخائر غير المتفجرة من قطاع غزة، وأي ضم إسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية سيمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي.

وذكر أن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل "هش" لكنه مستمر، موضحًا أنه من المهم أن يسيطر الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية.

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة أن قوات اليونيفيل ملتزمة بدعم الشعب اللبناني، لافتًا إلى أنه يتمنى أن يعود النازحون على جانبي الحدود بين لبنان وإسرائيل إلى ديارهم.