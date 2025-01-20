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أبرزها الجنسية الأمريكية.. قرارات مرتقبة من ترامب فور حلفه اليمين

06:48 م الإثنين 20 يناير 2025

دونالد ترامب

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وكالات

قال مسؤول بالإدارة الأمريكية الجديدة، الإثنين، إن دونالد ترامب سيصدر عددا من الأوامر التنفيذية بمجرد تنصيبه رسميا رئيسا للولايات المتحدة.

ونقلت رويترز عن المسؤول قوله إن ترامب سيصدر أمرا يهدف إلى إنهاء حق اكتساب الجنسية عند الولادة في الولايات المتحدة، الذين يفتقر آباؤهم إلى وضع الهجرة القانوني.

وقال، في إفادة صحفية مستشهدا بالتعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي: "لن تعترف الحكومة الاتحادية بحق المواطنة التلقائي بالولادة لأطفال الأجانب (المتواجدين على نحو) غير شرعي، كما سنعزز عمليات فحص الأجانب غير الشرعيين".

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كما ذكر المصدر، أن ترامب سيصدر سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تستهدف تعديل سياسات الهجرة، وإنهاء المدخل إلى اللجوء، وإرسال قوات إلى الحدود الجنوبية.

وتستعد مجتمعات المهاجرين لحملة القمع التي وعد بها الجمهوري ترامب، طوال حملته الانتخابية وصعدها خلال تجمع حاشد الأحد قبل يوم واحد من تنصيبه.

وسيصدر ترامب أيضا أوامر تنفيذية تقلص برامج التنوع والمساواة والشمول وتعلن أن الحكومة الأميركية الاتحادية لن تعترف إلا بوجود نوعين (جنسين) فقط هما الذكور والإناث.

وأضاف المسؤول، أن المزيد من الإجراءات بشأن برامج التنوع والمساواة والشمول متوقعة قريبا جدا.

وأردف أن الأوامر التنفيذية ستتضمن عدم استخدام الأموال الاتحادية لدعم ما يسمى "أيديولوجية النوع الاجتماعي"، وهو مصطلح فضفاض يستخدم غالبا للإشارة إلى أي أيديولوجية تروج لوجهات نظر غير تقليدية حول الجنس والنوع.

كما سيوقع الرئيس المنتخب أمرا يعلن حالة طوارئ وطنية في قطاع الطاقة بهدف "إطلاق العنان لقطاع طاقة أمريكي موثوق وبأسعار معقولة".

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وأضاف المسؤول، أن ترامب سيوقع أيضا أمرا تنفيذيا يتعلق بولاية ألاسكا، مشيرة إلى أهميتها للأمن القومي الأمريكي وإمكانية أن يسمح ذلك بتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى أنحاء أخرى من الولايات المتحدة وإلى حلفائها.

وقال، إنه لا يوجد هدف محدد لسعر النفط، مضيفا أن إدارة ترامب تهدف إلى ضمان وفرة من الطاقة الأميركية تسمح بانخفاض الأسعار.

ومن المتوقع أن يتم الطعن على بعض أوامر ترامب بشكل فوري في المحاكم.

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