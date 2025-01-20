بدء مراسم تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة

وكالات

بدأت مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الاثنين، ليكون رسميا الرئيس السابع والأربعين في تسلسل رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية.

ورحب الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن، بالرئيس المنتخب دونالد ترامب وميلانيا ترامب في البيت الأبيض بعد الخدمة في كنيسة القديس يوحنا الأسقفية.

وعادة ما يقوم الرئيس المنتخب ونائب الرئيس المنتخب وزوجيهما بعد الخدمة الصباحية بزيارة البيت الأبيض، إذ يعقد الرئيس المنتخب والرئيس المنتهية ولايته اجتماعا خاصا قصيرا.

وبدأ التقليد الحديث لحضور خدمة العبادة في يوم التنصيب مع فرانكلين ديلانو روزفلت في عام 1933. أقيمت الخدمة في أغلب الأحيان في كنيسة القديس يوحنا الأسقفية بالقرب من البيت الأبيض، لكن الرئيس جو بايدن حضر كاتدرائية القديس ماثيو في صباح يوم التنصيب في عام 2021.

ويعود الملياردير الجمهوري، دونالد ترامب، رسميا، الإثنين، إلى البيت الأبيض، حيث ستجرى مراسم تنصيبه لفترة رئاسية ثانية، ليكون رسميا الرئيس الـ47 للولايات المتحدة، بعد فترة انقطاع 4 سنوات جعلت منه رئيسا استثنائيا.

وحفل التنصيب في عاصمة البلاد، واشنطن، سيجعل ترامب أول رئيس يقضي فترتين غير متتاليتين بعد الديمقراطي، غروفر كليفلاند، الرئيس الوحيد قبل ترامب الذي وصل إلى البيت الأبيض بنفس الطريقة، وذلك بعد أن فاز بالرئاسة عام 1885، ثم هزم في 1889، ثم رشحه حزبه مرة أخرى ليفوز ف

ومن المتوقع هذا العام أن يتناول بايدن وترامب، برفقة زوجتيهما، الشاي معًا في البيت الأبيض.

ومن المعتاد أن يرافق الرئيس المنتهية ولايته الرئيس المنتخب إلى مبنى الكونجرس الأمريكي لحضور مراسم أداء اليمين.

يشار إلى أن ترامب تجاهل بايدن في عام 2021 ولم يواصل تقليد دعوة الرئيس المنتخب إلى البيت الأبيض