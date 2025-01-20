"إعادة صورة وسجادة".. ماذا حدث أثناء تسليم بايدن المكتب البيضاوي لترامب؟

القاهرة - مصراوي

أعلنت شبكة سي إن إن الأمريكية، نقلا عن مصادر لها أنه تم بالفعل تسليم المكتب البيضاوي، من مكتب جو بايدن إلى مكتب دونالد ترامب.

وبعد عملية التسليم، تم تعليق صورة لأندرو جاكسون في المكتب البيضاوي مع انتقال المبنى من ديكور الرئيس جو بايدن إلى ديكور دونالد ترامب.

وعرض ترامب صورة لجاكسون في المكتب خلال فترة ولايته الأولى. استبدل بايدن الصورة بلوحات فرانكلين دي روزفلت ورؤساء آخرين.

وكان ترامب من أشد المعجبين بالرئيس السابع الشعبوي، الذي يُذكر جزئيًا لتوقيعه تشريعًا يزيل الأمريكيين الأصليين من أرضهم. كما أعاد ترامب سجادة ظهرت في المكتب البيضاوي لرونالد ريغان. يتميز بختم رئاسي مع حدود من أغصان الزيتون.

يقول المصدر إن سجادة صممتها السيدة الأولى السابقة نانسي ريجان عادت الآن إلى المكتب البيضاوي أيضًا. السجادة التي كانت تتواجد في مكتب دونالد ترامب خلال فترة ولايته الأولى.

ووصل الرئيس المنتخب دونالد ترامب والرئيس جو بايدن إلى مبنى الكابيتول الأمريكي لحضور حفل التنصيب بعد ركوبهما معًا في سيارة ليموزين من البيت الأبيض.

ومن المفترض أن يؤدي نائب الرئيس المنتخب جي دي فانس وترامب اليمين في حفل يقام داخل مبنى الكابيتول روتوندا. كما سيلقي ترامب خطاب تنصيبه.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس جو بايدن اليوم الإثنين، أنه ترك رسالة في المكتب البيضاوي لسلفه وخليفته الرئيس المنتخب دونالد ترامب.