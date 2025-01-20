العالم الهولندي المثير للجدل يحذر من زلازل عنيفة في الشرق الأوسط قريبًا

وكالات

حذر عالم الزلازل الهولندي الشهير والمثير للجدل، فرانك هوجربيتس، من وقوع مجموعة اقترانات كوكبية خلال الأيام القادمة والتي ستتأثر بهم الأرض، مشيرًا إلى احتمال وقوع زلازل وهزات أرضية قوية.

وقال هوجربيتس خلال مقطع فيديو على منصة "يوتيوب"، إن هناك 4 اقترانات كوكبية مهمة ستحدث قريبًا، وهم اقتران بين عطارد والشمس والمشتري في 20 فبراير المقبل، و اقتران بين عطارد والزهرة والمشتري، واقتران بين الشمس وكوكبي الزهرة والمشتري، واقتران بين الأرض والزهرة وزحل.

وذكر العالم الهولندي أن الاقتران الأهم سيكون بين عطارد والأرض والمريخ في 24 فبراير، والذي وصفه بأنه "مرتبط بزلازل كبرى تصل قوتها إلى 7.8 درجة على مقياس ريختر". وفقًا لشبكة "أر تي".

وتوقع أن يسبق هذا الاقتران هندسة قمرية مهمة في يومي 20 و21 من فبراير، مما قد يزيد من احتمالية النشاط الزلزالي.

وفيما يتعلق بالاقتران بين القمر والأرض والمشتري، فأشار العالم الهولندي إلى أنه سيتم في يوم 25 فبراير، وقد يؤدي إلى حدوث زلازل، متوقعًا أن تصل ذروة النشاط الزلزالي في 27 فبراير، مع احتمال حدوث زلزال كبير بقوة 8 درجة ريختر.

وحدد العالم الهولندي المثير للجدل عدة مناطق قد تشهد زلازل قوية، منها الشرق الأوسط إذ دعا سكان المنطقة إلى التأهب الإضافي خلال الأسبوع المقبل.

وشرق إفريقيا خاصة مع النشاط البركاني الحالي في إثيوبيا، كما حدد شرق تركيا إذ يوجد صدع شمال الأناضول، والذي قد يشهد زيادة في النشاط الزلزالي، كما شمل التوقع إيران التي قد تتعرض لزلازل بقوة 6 إلى 7 درجات.

ويُشار إلى أن شهرة العالم الهولندي هورجبيتس بدأت تتصاعد بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في فبراير 2023، وأسفر عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص. حيث أدعى أنه تنبأ بالزلزال قبل وقوعه بـ3 أيام.

ومنذ ذلك الوقت وهو يتنبأ بشكل متكرر بالزلازل، مستندًا إلى نظريته حول "هندسة الكواكب"، على الرغم من انتقادات العلماء المتواصلة له.