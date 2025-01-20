لأول مرة منذ 40 عامًا.. تنصيب الرئيس الأمريكي داخل مبنى الكابيتول

القاهرة- مصراوي

سيتم تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب في داخل مبنى الكابيتول، بسبب درجات الحرارة الباردة والمتوقعة في العاصمة واشنطن.

آخر مرة حدث فيها هذا كانت في عام 1985، عندما أدى الرئيس رونالد ريجان اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة العليا وارن برجر في مبنى الكابيتول روتوندا.

وكتب ترامب على موقع Truth Social يوم الجمعة: "لقد أمرت بإلقاء خطاب التنصيب، بالإضافة إلى الصلوات والخطب الأخرى، في مبنى الكابيتول روتوندا بالولايات المتحدة، كما استخدمه رونالد ريجان في عام 1985، أيضًا بسبب الطقس شديد البرودة".

وأضاف ترامب: "سنفتتح كابيتال وان يوم الإثنين للمشاهدة المباشرة لهذا الحدث التاريخي، واستضافة العرض الرئاسي. سأنضم إلى الحشد في كابيتال وان بعد أداء اليمين".

من المتوقع أن تكون درجة الحرارة عند الظهر، وقت أداء الرئيس المنتخب اليمين في العشرينات المنخفضة، أي أقل بحوالي 20 درجة عن المعدل الطبيعي، مما يجعلها واحدة من أبرد درجات الحرارة منذ تنصيب ريجان الثاني.

ووفقا لشبكة سي إن إن، فإن الرياح ستتراوح بين 10 إلى 20 ميلاً في الساعة، مع هبات تصل إلى 30 ميلاً في الساعة، مما سيزيد من الإحساس بالبرودة. ومن المتوقع أن تكون قشعريرة الرياح حوالي 10 درجات خلال النهار، وقد تنخفض إلى أرقام فردية بعد غروب الشمس.

ومن المحتمل هطول مزيج من الأمطار والثلوج يوم الأحد قبل الحدث، لكن يوم الاثنين يتوقع أن يكون باردًا وعاصفًا، لكنه جاف.

ووصل الرئيس المنتخب دونالد ترامب والرئيس جو بايدن إلى مبنى الكابيتول الأمريكي لحضور حفل التنصيب بعد ركوبهما معًا في سيارة ليموزين من البيت الأبيض.

ومن المفترض أن يؤدي نائب الرئيس المنتخب جي دي فانس وترامب اليمين في حفل يقام داخل مبنى الكابيتول روتوندا. كما سيلقي ترامب خطاب تنصيبه.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس جو بايدن اليوم الإثنين، أنه ترك رسالة في المكتب البيضاوي لسلفه وخليفته الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وردا على سؤال من الصحفيين خارج البيت الأبيض عما إذا كان قد كتب رسالة، قال بايدن "نعم" رغم أنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وبحسب تقارير إعلامية أمريكية قال "هذا بيني وبين ترامب".

وترك ترامب رسالة في عام 2021 وصفها بايدن لاحقًا بأنها "سخية للغاية".