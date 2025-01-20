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تمهيدا لحلف اليمين.. وصول ترامب وبايدن إلى مبنى الكابيتول الأمريكي

06:14 م الإثنين 20 يناير 2025

وصول ترامب وبايدن إلى مبنى الكابيتول الأمريكي

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القاهرة -مصراوي

وصل الرئيس المنتخب دونالد ترامب والرئيس جو بايدن إلى مبنى الكابيتول الأمريكي لحضور حفل التنصيب بعد ركوبهما معًا في سيارة ليموزين من البيت الأبيض.

ومن المفترض أن يؤدي نائب الرئيس المنتخب جي دي فانس وترامب اليمين في حفل يقام داخل مبنى الكابيتول روتوندا. كما سيلقي ترامب خطاب تنصيبه.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس جو بايدن اليوم الإثنين، أنه ترك رسالة في المكتب البيضاوي لسلفه وخليفته الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وردا على سؤال من الصحفيين خارج البيت الأبيض عما إذا كان قد كتب رسالة، قال بايدن "نعم" رغم أنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وبحسب تقارير إعلامية أمريكية قال "هذا بيني وبين ترامب".

وترك ترامب رسالة في عام 2021 وصفها بايدن لاحقًا بأنها "سخية للغاية".

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