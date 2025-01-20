أردوغان يحث المجتمع الدولي على ضمان التزام إسرائيل باتفاق غزة

وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، يجب تنفيذ كافة مراحل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون انقطاع.

وحث الرئيس التركي المجتمع الدولي على ضمان وفاء إسرائيل بمسؤولياتها تجاه اتفاق وقف إطلاق النار والتزامها به.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ، أمس الأحد، في الساعة 11:15، بعدما كان من المقرر أن يكون في الساعة الثامنة والنصف صباحًا، وسلمت الحركة، أمس، 3 أسيرات إسرائيليات.