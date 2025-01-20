ترامب يتجه إلى البيت الأبيض لتأدية اليمين الدستورية

وكالات

غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قليل البيت الأبيض متوجهًا إلى الكونجرس لتأدية اليمين الدستورية رئيسًا للولايات المتحدة.

وسيُقام حفل تنصيب ترامب في العاصمة واشنطن، اليوم الإثنين، وسيكون أول رئيس يقضي فترتين غير متتاليتين بعد الديمقراطي، جروفر كليفلاند، الرئيس الوحيد الذي وصل إلى البيت الأبيض قبل ترامب بنفس الطريقة، وذلك بعدما فاز بالرئاسة عام 1885، ثم هزم في 1889، ثم رشحه حزبه مرة أخرى ليفوز.