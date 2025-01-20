لماذا لم تستقبل كامالا هاريس نائب ترامب في مقر إقامتها؟

وكالات

بعد لقاء جو بايدن ودونالد ترامب في البيت الأبيض، يجب الإشارة إلى أن نائبة الرئيس المنتهية ولايته كامالا هاريس لم تستقبل نائب الرئيس المنتخب جيه دي فانس في مقرها الرسمي. واكتفى الطرفان بلقاء في البيت الأبيض.

ونقلت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية عن مساعدي هاريس قولهم إن نائب الرئيس السابق مايك بنس لم يستقبل هاريس في مقره الرسمي عندما تولت منصبها. ومع ذلك، في عام 2016، التقى نائب الرئيس آنذاك بايدن ببنس في المقر الرسمي.

واستقبلت نائبة الرئيس المنتهية ولايتها، كامالا هاريس، نائب الرئيس الأمريكي المنتخب، جيمس ديفيد (جيه دي) فانس، في البيت الأبيض قبل تنصيب الرئيس القادم دونالد ترامب.

ويدخل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب البيت الأبيض للمرة الثانية، الاثنين، بعد نهاية فترته الأولى عام 2021، وسيُقام حفل تنصيبه بين الكابيتول والبيت الأبيض بحضور مئات الشخصيات من حول العالم.