قبل لحظات من حلف اليمين.. بايدن يترك رسالة لترامب داخل المكتب البيضاوي

القاهرة- مصراوي

أكد الرئيس جو بايدن اليوم الإثنين، أنه ترك رسالة في المكتب البيضاوي لسلفه وخليفته الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وردا على سؤال من الصحفيين خارج البيت الأبيض عما إذا كان قد كتب رسالة، قال بايدن "نعم" رغم أنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وبحسب تقارير البلياردو، قال "هذا بيني وبين ترامب".

وترك ترامب رسالة في عام 2021 وصفها بايدن لاحقًا بأنها "سخية للغاية".

ويركب الرئيس جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب نفس السيارة الليموزين إلى مبنى الكابيتول الأمريكي قبل حفل أداء اليمين اليوم.

لم يركب الاثنان معًا قبل أربع سنوات عندما تخطى ترامب أداء بايدن لليمين لكنهما سيعودان إلى نفس التقليد الذي منحه الرئيس باراك أوباما لترامب في عام 2017.

من المعتاد أن يرافق الرئيس المنتهية ولايته الرئيس المنتخب في مبنى الكابيتول الأمريكي لحضور حفل أداء اليمين.