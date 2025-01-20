في نفس السيارة.. بايدن وترامب يذهبان معا إلى مبنى الكابيتول الأمريكي

القاهرة- مصراوي

يركب الرئيس جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب نفس السيارة الليموزين إلى مبنى الكابيتول الأمريكي قبل حفل أداء اليمين اليوم.

لم يركب الاثنان معًا قبل أربع سنوات عندما تخطى ترامب أداء بايدن لليمين لكنهما سيعودان إلى نفس التقليد الذي منحه الرئيس باراك أوباما لترامب في عام 2017.

من المعتاد أن يرافق الرئيس المنتهية ولايته الرئيس المنتخب في مبنى الكابيتول الأمريكي لحضور حفل أداء اليمين.

رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن، بالرئيس المنتخب دونالد ترامب وميلانيا ترامب في البيت الأبيض بعد الخدمة في كنيسة القديس يوحنا الأسقفية.

وعادة ما يقوم الرئيس المنتخب ونائب الرئيس المنتخب وزوجيهما بعد الخدمة الصباحية بزيارة البيت الأبيض، إذ يعقد الرئيس المنتخب والرئيس المنتهية ولايته اجتماعا خاصا قصيرا.

وبدأ التقليد الحديث لحضور خدمة العبادة في يوم التنصيب مع فرانكلين ديلانو روزفلت في عام 1933. أقيمت الخدمة في أغلب الأحيان في كنيسة القديس يوحنا الأسقفية بالقرب من البيت الأبيض، لكن الرئيس جو بايدن حضر كاتدرائية القديس ماثيو في صباح يوم التنصيب في عام 2021.

ويعود الملياردير الجمهوري، دونالد ترامب، رسميا، الإثنين، إلى البيت الأبيض، حيث ستجرى مراسم تنصيبه لفترة رئاسية ثانية، ليكون رسميا الرئيس الـ47 للولايات المتحدة، بعد فترة انقطاع 4 سنوات جعلت منه رئيسا استثنائيا.

الرئيس المنتخب دونالد ترمب يصل إلى البيت الأبيض لتناول شاي الصباح مع الرئيس جو بايدن. pic.twitter.com/92VRESGgvl — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) January 20, 2025

وحفل التنصيب في عاصمة البلاد، واشنطن، سيجعل ترامب أول رئيس يقضي فترتين غير متتاليتين بعد الديمقراطي، غروفر كليفلاند، الرئيس الوحيد قبل ترامب الذي وصل إلى البيت الأبيض بنفس الطريقة، وذلك بعد أن فاز بالرئاسة عام 1885، ثم هزم في 1889، ثم رشحه حزبه مرة أخرى ليفوز ف

ومن المتوقع هذا العام أن يتناول بايدن وترامب، برفقة زوجتيهما، الشاي معًا في البيت الأبيض.

ومن المعتاد أن يرافق الرئيس المنتهية ولايته الرئيس المنتخب إلى مبنى الكونجرس الأمريكي لحضور مراسم أداء اليمين.

يشار إلى أن ترامب تجاهل بايدن في عام 2021 ولم يواصل تقليد دعوة الرئيس المنتخب إلى البيت الأبيض