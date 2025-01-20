ترامب وتعهدات اليوم الأول.. أولهم يستهدف المهاجرين غير الشرعيين

(وكالات)

مع توليه منصبه الجديد، وعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بتنفيذ سلسلة من الإجراءات خلال أول يوم له في المكتب البيضاوي، وتتنوع هذه الوعود بين سياسات الهجرة، والتجارة، وإنتاج الطاقة، بالإضافة إلى قرارات ذات أبعاد قانونية وسياسية داخلية.

برنامج الترحيل الجماعي

جعل ترامب من الهجرة قضية مركزية في حملته الانتخابية، متعهدًا ببدء "أكبر برنامج ترحيل في التاريخ الأمريكي" لترحيل المهاجرين غير المسجلين، الذين يقدر عددهم بنحو 11 مليون شخص وفقًا للتقديرات الفيدرالية لعام 2022.

ورغم أن بيانات هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك تظهر أن أقل من 500 ألف مهاجر غير مسجل لديهم خلفيات إجرامية، إلا أن ترامب أكد خلال تجمع انتخابي في نيويورك عزمه المضي قدمًا في هذه السياسة.

وفي تعليقه على يوم التنصيب، قال ترامب، "إنه بحلول شمس يوم غد الاثنين، سيتم البدء بترحيل المهاجرين غير الشرعيين".

كما يسعى ترامب لإنهاء الحق الدستوري الذي يمنح الجنسية لأي شخص يولد على الأراضي الأمريكية، وهو ما ينص عليه التعديل الرابع عشر للدستور. ورغم التحديات القانونية واللوجستية المتوقعة، أكد ترامب في مقابلة مع "إن بي سي نيوز" التزامه بهذه الخطوة.

العفو عن متهمي 6 يناير

وعد ترامب بالنظر في العفو عن المدانين في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، وقال إنه قد يبدأ هذا الإجراء "في الدقائق الأولى" من ولايته، ومن بين 1580 متهمًا في الأحداث، أُدين أكثر من 1270 شخصًا بتهم تتعلق بالعنف والتآمر.

وتشمل خطط ترامب فرض تعريفة بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، وهو إجراء قد يعيد تشكيل العلاقات التجارية مع أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

وقال ترامب على موقع "تروث سوشال" إنه سيوقع هذا القرار كجزء من أوامره التنفيذية الأولى.

زيادة إنتاج النفط

وأحد وعود ترامب الأكثر تكرارًا هو تعزيز إنتاج النفط المحلي لتقليل تكاليف الطاقة، وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أكد أنه سيستخدم سلطاته التنفيذية لتسريع إصدار تصاريح الحفر والتكسير الهيدروليكي في اليوم الأول من ولايته.