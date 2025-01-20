ترامب يخطط للتوقيع على أوامر للاعتراف فقط بـالذكور والإناث

وكالات

قال مسؤولون إن الرئيس المنتخب دونالد ترامب يعتزم التوقيع على أوامر تنفيذية يوم الإثنين تهدف إلى عكس سياسات إدارة بايدن المتعلقة بالنوع الاجتماعي وبرامج التنوع والمساواة والشمول (DEI) في الحكومة الفيدرالية، وفقًا لما نشرته شبكة "سي إن إن".

الإجراءات، التي استعرضها مسؤول جديد في البيت الأبيض، تسلط الضوء على قضايا الحرب الثقافية التي شكلت محورًا لحملة ترامب الانتخابية، والتي تعهد بمعالجتها عند توليه الرئاسة.

يتطلب الأمر الأول من الوكالات الفيدرالية معاملة الرجال والنساء البيولوجيين كجنسين منفصلين، مع وقف الترويج لما أُطلق عليه "أيديولوجية النوع الاجتماعي". كما ينص على أن تعود الوكالات للاعتراف فقط بـ"الذكور" و"الإناث" في نماذجها الرسمية.

على سبيل المثال، ستُلزم وزارة الخارجية طالبي جوازات السفر والتأشيرات بتقديم بيانات تعكس جنسهم بدقة في الوثائق الرسمية.

بالإضافة إلى ذلك، ستلتزم السجون الفيدرالية وملاجئ المهاجرين بحماية "الأماكن أحادية الجنس".

يتضمن الأمر أيضًا حظر استخدام الأموال الفيدرالية في تمويل إجراءات الانتقال الجنسي، لضمان ما وصفه المسؤول بـ"حق الأمريكيين في حرية التعبير"، مشيرًا إلى أن هذا الحق قد يتأثر عندما يُطلب من الأشخاص استخدام الضمائر المفضلة للآخرين.

وقال المسؤول: "لن تروج الحكومة الفيدرالية بعد الآن لأيديولوجية النوع الاجتماعي".

تفاصيل الأمر الثاني

يستهدف الأمر التنفيذي الثاني تفكيك برامج التنوع والمساواة والشمول (DEI) في الحكومة الفيدرالية.

سينهي هذا الأمر ما وصفه المسؤول بـ"برامج DEI الحكومية الراديكالية والمهدرة"، بما في ذلك برامج العدالة البيئية، والمنح المتعلقة بالإنصاف، وخطط عمل الإنصاف، ومبادرات الإنصاف الأخرى.

الهدف، بحسب المسؤول، هو تفكيك البيروقراطية المرتبطة بهذه البرامج، وإعادة توجيه الموارد الحكومية إلى أولويات أخرى.