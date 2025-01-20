في يوم تنصيب الرئيس الجديد.. كيف يسلم رؤساء أمريكا متعلقاتهم الشخصية؟

وكالات

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض قبل قليل للقاء الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، وسيتم تنصيب ترامب، اليوم الإثنين، كرئيس للبلاد رقم 47، لكن كيف ستتم عملية التسليم والتسلم للبيت الأبيض بين الرئيسين؟

مع كل انتهاء ولاية رئيس وبداية ولاية رئيس آخر، في مدة تتراوح من 4 إلى 8 سنوات، يقوم طاقم البيت الأبيض بنقل متعلقات العائلة الأولى المنتهية ولايتها وإدخال متعلقات العائلة الجديدة لتحل محلها.

وفيما يتعلق بعملية نقل المتعلقات الشخصية للرؤساء، قالت كيت أندرسن بروير، مؤلفة كتاب "المقر: داخل العالم الخاص للبيت الأبيض"، لشبكة "إيه بي سي نيوز"، "إنه يوم مذهل حيث لديهم 5 ساعات لنقل عائلة واحدة وإحلال عائلة أخرى، والذي سيقوم بذلك هم موظفو البيت الأبيض".

وفي يوم التنصيب، سيغادر الرئيس جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن البيت الأبيض، ليحل محلهما الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب.

وتقليديًا يبدأ انتقال المتعلقات في الصباح، بعدما يودع الرئيس المنتهية ولايته والسيدة الأولى جميع موظفي البيت الأبيض، من مضيفين، وخدم، وطهاة وغيرهم.

وخلال حفل التنصيب، يقدم موظفو البيت الأبيض للرئيس المنتهية ولايته الأعلام الأمريكية التي كانت ترفرف فوق المبنى في الأيام الأولى والأخيرة له في منصبه، ويتم تقديم هذه الأعلام في صندوق خشبي صنعه نجارو البيت الأبيض، وفقًا للكاتبة بروير.

وبمجرد مغادرة الرئيس والسيدة الأولى البيت الأبيض للحفل، تبدأ موجة من النشاط في الداخل، إذ تتضمن قائمة المهام كل شيء من تبديل الفراش إلى نقل الأثاث والصناديق وإعادة تعبئة الثلاجات وتخزين مستلزمات النظافة وملء الخزائن وغيرها من المهام.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" عن أنيتا ماكبرايد التي عملت كرئيسة لطاقم السيدة الأولى لورا بوش، "هناك شاحنة نقل متمركزة في اتجاه واحد لنقل متعلقات الرئيس المنتهية ولايته والعائلة الأولى لمغادرة البيت الأبيض".

وأضافت أن هناك شاحنات نقل على الممر الجنوبي من البيت الأبيض والتي تكون جاهزة لتفريغ جميع متعلقات العائلة الجديدة.

وأشارت كيت أندرسن بروير، إلى أن العملية يشرف عليها كبير موظفي البيت الأبيض، وهو دور غير سياسي تاريخيًا، وقد تغير مؤخرًا مع الإدارات الجديدة.

وبمجرد فوز المرشح في الانتخابات الرئاسية، يقوم كبير الموظفين الرئيسي باستطلاع رأي فريق الرئيس المنتخب للحصول على تفاصيل متعلقة بالأغراض الشخصية مثل العلامة التجارية للمنتجات التي يفضلها وغيرها.

ويُشار إلى أن موظفي البيت الأبيض يميلون إلى البقاء في وظائفهم لفترات زمنية طويلة قد تصل لعقود، فإن العديد من الخدم والطهاة ومدبرات البيت وغيرهم من فترة ولاية ترامب الأولى سيعملون معه هذه المرة أيضًا.