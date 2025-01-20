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بايدن يلتقط صورة سيلفي مع السيدة الأولى في البيت الأبيض

05:09 م الإثنين 20 يناير 2025

جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن

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وكالات

التقط الرئيس جو بايدن صورة سيلفي مع السيدة الأولى جيل بايدن خارج البيت الأبيض، لتوثيق صباحهما الأخير في المنصب.

ومن المقرر أن يستضيف آل بايدن آل ترامب قريبًا لتناول الشاي والقهوة في البيت الأبيض.

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A post shared by Dr. Jill Biden (@drbiden)

ووصل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وكان في استقباله الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن.

ويؤدي دونالد ترامب اليمين الرئاسية للمرة الثانية، مما يتوج عودة سياسية تاريخية إلى البيت الأبيض.

وتم نقل الحفل إلى داخل قاعة روتوندا في مبنى الكونجرس الأمريكي، بسبب الطقس البارد لأول مرة منذ تنصيب رونالد ريجان لفترة ثانية قبل 40 عامًا.

وقال ترامب لشبكة إيه بي سي، إن موضوعات خطاب تنصيبه ستكون "الوحدة والقوة والعدالة". وسيدعو إلى "ثورة في المنطق السليم"، وفقًا لمقتطفات من خطابه.

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