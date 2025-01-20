بايدن يلتقط صورة سيلفي مع السيدة الأولى في البيت الأبيض

وكالات

التقط الرئيس جو بايدن صورة سيلفي مع السيدة الأولى جيل بايدن خارج البيت الأبيض، لتوثيق صباحهما الأخير في المنصب.

ومن المقرر أن يستضيف آل بايدن آل ترامب قريبًا لتناول الشاي والقهوة في البيت الأبيض.

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ووصل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وكان في استقباله الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن.

ويؤدي دونالد ترامب اليمين الرئاسية للمرة الثانية، مما يتوج عودة سياسية تاريخية إلى البيت الأبيض.

وتم نقل الحفل إلى داخل قاعة روتوندا في مبنى الكونجرس الأمريكي، بسبب الطقس البارد لأول مرة منذ تنصيب رونالد ريجان لفترة ثانية قبل 40 عامًا.

وقال ترامب لشبكة إيه بي سي، إن موضوعات خطاب تنصيبه ستكون "الوحدة والقوة والعدالة". وسيدعو إلى "ثورة في المنطق السليم"، وفقًا لمقتطفات من خطابه.