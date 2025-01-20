بايدن يرحب بعودة ترامب إلى البيت الأبيض

القاهرة- مصراوي:

يرحب الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن، بالرئيس المنتخب دونالد ترامب وميلانيا ترامب في البيت الأبيض بعد الخدمة في كنيسة القديس يوحنا الأسقفية.

وعادة ما يقوم الرئيس المنتخب ونائب الرئيس المنتخب وزوجيهما بعد الخدمة الصباحية بزيارة البيت الأبيض، إذ يعقد الرئيس المنتخب والرئيس المنتهية ولايته اجتماعا خاصا قصيرا.

ومن المتوقع هذا العام أن يتناول بايدن وترامب، برفقة زوجتيهما، الشاي معًا في البيت الأبيض.

ومن المعتاد أن يرافق الرئيس المنتهية ولايته الرئيس المنتخب إلى مبنى الكونجرس الأمريكي لحضور مراسم أداء اليمين.

يشار إلى أن ترامب تجاهل بايدن في عام 2021 ولم يواصل تقليد دعوة الرئيس المنتخب إلى البيت الأبيض.