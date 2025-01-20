هجوم على العدالة.. مساعد ترامب ينتقد عفو بايدن عن المحققين بأحداث الكابيتول

القاهرة- مصراوي:

قال تايلور بودويتش، نائب رئيس موظفي الرئيس المنتخب دونالد ترامب للاتصالات والموظفين، اليوم الاثنين، إن العفو الذي أصدره الرئيس جو بايدن في اللحظة الأخيرة "سيُسجل باعتباره أعظم هجوم على نظام العدالة الأمريكي في التاريخ".

ونشر بودويتش تدوينة له على موقع "إكس" تويتر سابقًا، قال فيه: "بضربة قلم، قام من جانب واحد بحماية مجموعة من الأصدقاء السياسيين من ميزان العدالة. هذا تآكل خطير آخر لا رجعة فيه للمعايير الأمريكية، سيُسجل الفعل الأخير لجو بايدن كرئيس باعتباره أعظم هجوم على نظام العدالة الأمريكي في التاريخ".

وقبل ساعات من مغادرة البيت الأبيض، أصدر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، جو بايدن، عفوا عن الدكتور أنتوني فاوتشي، والجنرال المتقاعد مارك ميلي، وأعضاء لجنة مجلس النواب التي قامت بالتحقيق في هجوم السادس من يناير على مبنى الكابيتول؛ في استخدام استثنائي لسلطة مكتبه الرئاسي، في مواجهة "الانتقام" المحتمل من جانب إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

ويأتي قرار بايدن بعدما حذر ترامب من وجود قائمة أعداء تعج بأسماء أولئك الذين أزعجوه سياسيا، أو سعوا إلى محاسبته على محاولته لتغيير خسارته في الانتخابات التي جرت في عام 2020، وعلى دوره في اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير من عام 2021.

واختار ترامب مرشحين لمجلس الوزراء ممن دعموا "أكاذيبه الانتخابية"، وتعهدوا بمعاقبة المتورطين في جهود التحقيق معه.