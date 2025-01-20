بعد صفقة غزة.. وزير المالية الإسرائيلي يدعو لإقالة رئيس الأركان

وكالات

دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لإقالة رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، وقال إن على هاليفي "أن ينهي خدمته؛ إما أن يغادر وحده أو نعمل على إقالته".

وفيما سبق نقلت "إسرائيل اليوم" عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قوله، إنه بوجود رئيس الأركان الحالي لا يمكن تحقيق الانتصار.

وتابع قائلا إنه: بحسب قرار المجلس الأمني المصغر فإن القضاء على حماس يعد أولوية تسبق إعادة الأسرى، مضيفًا سعداء لإطلاق سراح كل أسير ولكننا قلقون للغاية بشأن عواقب الصفقة على أمن إسرائيل ولا يمكن إسكاتنا.

كما قال سموتريتش، أمس الأحد، إنه سيسقط الحكومة إذا لم يعد الجيش للقتال بقطاع غزة بطريقة تسمح بالسيطرة الكاملة عليه وإدارته، وذلك بالتزامن مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ والبدء في إجراءات تبادل الأسرى.