ترامب يصل إلى كنيسة القديس جونز في أولى فعاليات يوم التنصيب

القاهرة- مصراوي

وصل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إلى كنيسة القديس جونز في أولى فعاليات يوم التنصيب.

ويحضر الرئيس المنتخب دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب خدمة في كنيسة سانت جون الأسقفية بالقرب من البيت الأبيض، إلى جانب نائب الرئيس المنتخب جيه دي فانس وزوجته أوشا فانس.

بدأ التقليد الحديث لحضور خدمة العبادة في يوم التنصيب مع فرانكلين ديلانو روزفلت في عام 1933. أقيمت الخدمة في أغلب الأحيان في كنيسة القديس يوحنا الأسقفية بالقرب من البيت الأبيض، لكن الرئيس جو بايدن حضر كاتدرائية القديس ماثيو في صباح يوم التنصيب في عام 2021.

ويعود الملياردير الجمهوري، دونالد ترامب، رسميا، الإثنين، إلى البيت الأبيض، حيث ستجرى مراسم تنصيبه لفترة رئاسية ثانية، ليكون رسميا الرئيس الـ47 للولايات المتحدة، بعد فترة انقطاع 4 سنوات جعلت منه رئيسا استثنائيا.

وحفل التنصيب في عاصمة البلاد، واشنطن، سيجعل ترامب أول رئيس يقضي فترتين غير متتاليتين بعد الديمقراطي، غروفر كليفلاند، الرئيس الوحيد قبل ترامب الذي وصل إلى البيت الأبيض بنفس الطريقة، وذلك بعد أن فاز بالرئاسة عام 1885، ثم هزم في 1889، ثم رشحه حزبه مرة أخرى ليفوز في 1893.