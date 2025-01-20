إعلان

مسؤول بالإدارة الأمريكية الجديدة: ترامب سيعلن حالة الطوارئ على الحدود

04:29 م الإثنين 20 يناير 2025

دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات


قال مسؤول بالإدارة الأمريكية الجديدة، اليوم الإثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع على أمر تنفيذي بإعلان حالة طوارئ في قطاع الطاقة.


وأضاف المسؤول أن ترامب سيوقع أمرًا تنفيذيًا بإعلان حالة الطوارئ الوطنية على الحدود، كما سيقوم بإرسال مزيدًا من القوات إلى الحدود.


وذكر المسؤول أن ترامب سينهي حق اللجوء ويغلق الحدود أمام المهاجرين غير القانونيين، موضحًا أن الرئيس الأمريكي سيعلق إعادة توطين اللاجئين 4 أشهر على الأقل.


وصرح المسؤول بالإدارة الأمريكية الجديدة، أن دونالد ترامب سيصنف أعضاء العصابات الإجرامية على أنهم إرهابيون.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإدارة الأمريكية الجديدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ترامب يصل إلى كنيسة القديس جونز في أولى فعاليات يوم التنصيب

إعلان

إعلان

حقيقة زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ 7 آلاف جنيه
كيف تفعل مكالمات "الواي فاي" على هاتفك الأندرويد أو الآيفون؟