مسؤول بالإدارة الأمريكية الجديدة: ترامب سيعلن حالة الطوارئ على الحدود

وكالات



قال مسؤول بالإدارة الأمريكية الجديدة، اليوم الإثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع على أمر تنفيذي بإعلان حالة طوارئ في قطاع الطاقة.



وأضاف المسؤول أن ترامب سيوقع أمرًا تنفيذيًا بإعلان حالة الطوارئ الوطنية على الحدود، كما سيقوم بإرسال مزيدًا من القوات إلى الحدود.



وذكر المسؤول أن ترامب سينهي حق اللجوء ويغلق الحدود أمام المهاجرين غير القانونيين، موضحًا أن الرئيس الأمريكي سيعلق إعادة توطين اللاجئين 4 أشهر على الأقل.



وصرح المسؤول بالإدارة الأمريكية الجديدة، أن دونالد ترامب سيصنف أعضاء العصابات الإجرامية على أنهم إرهابيون.