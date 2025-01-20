توقعات باستقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي الجديد من الكونجرس اليوم

وكالات

نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية، عن مصدر مطلع قوله، إنه من المتوقع أن يستقيل النائب مايك والتز مستشار الأمن القومي الجديد للرئيس المنتخب دونالد ترامب ، من الكونجرس اليوم الاثنين.

والتز، الموالي لترامب، هو جندي من القوات الخاصة الأمريكية خدم في أفغانستان والشرق الأوسط وأفريقيا. وسيكون أول جندي سابق من القوات الخاصة الأمريكية يتولى هذا المنصب.

وشوهد والتز وهو يغادر أراضي البيت الأبيض صباح الاثنين قبل أن يتوجه إلى كنيسة القديس يوحنا لحضور تنصيب ترامب.