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استخدام استثنائي للسلطة الرئاسية.. بايدن يعفو عن فاوتشي وميلي وأعضاء لجنة التحقيق بهجوم الكابيتول

04:23 م الإثنين 20 يناير 2025

جو بايدن

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واشنطن- (أ ب)

أصدر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، جو بايدن، عفوا عن الدكتور أنتوني فاوتشي، والجنرال المتقاعد مارك ميلي، وأعضاء لجنة مجلس النواب التي قامت بالتحقيق في هجوم السادس من يناير على مبنى الكابيتول؛ في استخدام استثنائي لسلطة مكتبه الرئاسي، في مواجهة "الانتقام" المحتمل من جانب إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

ويأتي قرار بايدن بعدما حذر ترامب من وجود قائمة أعداء تعج بأسماء أولئك الذين أزعجوه سياسيا، أو سعوا إلى محاسبته على محاولته لتغيير خسارته في الانتخابات التي جرت في عام 2020، وعلى دوره في اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير من عام 2021.

واختار ترامب مرشحين لمجلس الوزراء ممن دعموا "أكاذيبه الانتخابية"، وتعهدوا بمعاقبة المتورطين في جهود التحقيق معه.

الرئيس الأمريكي جو بايدن أنتوني فاوتشي مارك ميلي الكابيتول دونالد ترامب
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