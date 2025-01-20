نتنياهو: سنواصل جهود إعادة جميع الأسرى سواء كانوا أحياء أم أموات

(وكالات)



قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن إسرائيل ستستمر في جهودها لاستعادة جميع الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة، سواء كانوا أحياءً أو أمواتًا.

وجاء في البيان الصادر عن مكتب نتنياهو: "سنواصل العمل بلا هوادة حتى تحقيق كل أهداف الحرب في غزة".



وتأتي تصريحات مكتب نتنياهو، بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية حماس، وبين إسرائيل حيز التنفيذ، وبدء عمليات تسليم الأسرى.