الأسيرة الفلسطينية المحررة رولا حسنين: جنود الاحتلال فتشونا عاريات وصادروا ملابسنا



(وكالات)

كشفت الأسيرة الفلسطينية المحررة، رولا حسنين، في تصريحات لـ"الجزيرة"، عن تفاصيل صادمة حول الانتهاكات التي تعرضت لها داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت رولا حسنين، إن قوات الاحتلال استخدمت أساليب قاسية للتنكيل بالأسيرات، من بينها إجبارهن على الوقوف لساعات طويلة في أجواء شديدة البرودة، والتفتيش المهين الذي جرى في كثير من الأحيان وهن عاريات، إضافة إلى مصادرة ملابسهن الشخصية.

وأشارت حسنين، إلى أن إدارة السجون مارست سياسة التجويع بشكل ممنهج، ما جعل الأيام داخل المعتقل تمر ببطء شديد وبدت كأنها "تمر بألف سنة"، حسب وصفها.

كما أكدت أن الاحتلال تعمد طمس أي بصيص من الفرح لعائلات الأسيرات، في محاولة لكسر إرادتهن، حسب تعبيرها.

وأضافت الأسيرة المحررة أنها عاشت شعورًا قاسيًا ومؤلمًا نتيجة حرمانها من رؤية طفلتها خلال فترة اعتقالها، مشيرة إلى أن غياب الرعاية الصحية داخل السجون كان أمرًا شائعًا، حيث لم يكن يُسمح لهن بتلقي العلاج إلا بعد معارك قانونية في المحاكم.