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الرئيس اللبناني: تشكيل الحكومة إشارة إيجابية نحو استعادة الاستقرار

03:33 م الإثنين 20 يناير 2025

جوزيف عون

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(وكالات)

شدد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، اليوم الاثنين، على أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة اللبنانية، قائلًا إنه يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة الدولية بلبنان.

وِقال جوزيف عون، إن ذلك يعطي "إشارة إيجابية للخارج بأن لبنان يسير على الطريق الصحيح".

وجاءت تصريحات عون عقب إعلان تكليف نواف سلام برئاسة الحكومة الجديدة.

وجاء تكليف سلام بعد انتهاء الاستشارات النيابية الملزمة، حيث حصل على تأييد 85 صوتًا من أعضاء البرلمان اللبناني، مقابل 9 أصوات لرئيس حكومة تصريف الأعمال السابق، نجيب ميقاتي، بينما امتنع 34 نائبًا عن تسمية أي مرشح.

جوزيف عون الرئيس اللبناني تشكيل الحكومة لبنان
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