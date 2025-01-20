بلدية رفح: نواجه نقصا حادا في الآليات وسط جهود لإعادة إنعاش المدينة

غزة- (د ب أ)

أكد رئيس بلدية رفح أحمد الصوفي أن البلدية تواجه تحديات كبيرة في التعامل مع حجم الدمار الكبير الذي طال البنية التحتية والشوارع الرئيسية ، مع عدم توفر الآليات والمعدات اللازمة لإنجاز عملية إعادة الإنعاش.

وقال الصوفي، في بيان نشرته بلدية رفح على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم الاثنين، إن "الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول الآليات الثقيلة والمعدات الهندسية الضرورية منذ عام 2006، مما يعيق قدرتنا على تنفيذ أعمال إزالة الأنقاض وفتح الشوارع بشكل فعال".

وأوضح أن "المدينة تعرضت لدمار واسع طال آلاف المباني، إلى جانب انهيار شبكة الطرق والخدمات الأساسية، وهو ما يتطلب معدات متخصصة للتعامل مع هذه الكارثة".

وأوضح أن "البلدية اضطرت إلى استئجار آليات من شركات خاصة بجهود ذاتية وبمساندة من المجتمع المحلي من البلدية للمساهمة في فتح الطرق الرئيسية وتسهيل عودة المواطنين إلى منازلهم".

وأشار الصوفي إلى أن "عمليات إزالة الأنقاض وإعادة تأهيل الشوارع تتطلب وقتًا وجهودًا مضاعفة بسبب الاعتماد على معدات وآليات متهاكلة وغير كافية"، مؤكدا أن البلدية تعمل على مدار الساعة ضمن إمكانياتها المحدودة لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للسكان.

ووجهت بلدية رفح نداءً عاجلًا للمجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية للمساعدة في توفير المعدات والآليات اللازمة لإعادة إعمار المدينة وتلبية احتياجات السكان، مطالبة بـ "ضغط دولي على الاحتلال لرفع القيود المفروضة على دخول المعدات الثقيلة إلى قطاع غزة".