صحة غزة: ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 47 ألفًا و35 فلسطينيًا



(وكالات)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 47 ألفًا و35 شهيدًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر من العام الماضي.

وأفادت صحة غزة، أن إجمالي المصابين ارتفع كذلك إلى 111 ألف إصابة و91 شخصا، وسط أوضاع صحية متردية في جميع أنحاء القطاع.

وقالت صحة غزة، إن طواقم الدفاع المدني، انتشلت جثامين 62 شهيدًا و341 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد دخول وقف إطلاق النار داخل القطاع حيز التنفيذ.