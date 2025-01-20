"لا أرجع حتى أبيدهم".. الاحتلال يتوعد الأسرى الفلسطينيين المحررين بعبارة على سجن عوفر

وكالات

توعدت إسرائيل الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم خلال صفقة غزة باقتباسات توراتية علقت على جدران سجن عوفر بالمطاردة والقتل، إذ جاء في العبارة التي كتبت على لافتة تم تعليقها على جدران سجن عوفر: "الشعب الأبدي لا ينسى، أطارد أعدائي فأدركهم. ولا أرجع حتى أبيدهم".



وكانت هيئة السجون الإسرائيلية، أعلنت أمس الأحد، أنه تم إطلاق سراح 90 معتقلًا فلسطينيًا من الأسيرات والأطفال من سجن عوفر العسكري ضمن عملية التبادل بين إسرائيل وحركة حماس، بعد أكثر من 7 ساعات من عودة 3 إسرائيليات أفرجت عنهم حركة حماس من غزة إلى إسرائيل.



وحسب القائمة التي قدمتها هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة للسلطة الفلسطينية، فإن جميع المفرج عنهم هم من النساء أو القُصر، والذين كانت إسرائيل قد احتجزتهم بتهم تتعلق بما وصفته بـ"الأمن الإسرائيلي"، بدءًا من رشق الحجارة إلى اتهامات أكثر جدية كالشروع في القتل.



وتمت عملية الإفراج في الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين، في خطوة انتقدها الفلسطينيون باعتبارها محاولة لتقليل حدة الاحتفالات ومنع الحشود من الترحيب بالأسرى، إذ حذرت قوات الاحتلال في الضفة الغربية الفلسطينيين من إقامة احتفالات عامة بأي شكل.



وكان قد تم التوصل إلى اتفاق التبادل ضمن المرحلة الأولى من صفقة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، والتي تنص على إفراج حماس تدريجيا عن 33 أسيرًا إسرائيليًا محتجزة في غزة خلال الأسابيع الستة المقبلة، مقابل إفراج إسرائيل عن ما يقرب من ألفي معتقل من الضفة الغربية وغزة.