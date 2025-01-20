"هل انفجر أنبوب مياه بأوكرانيا".. مسؤولة روسية تسخر من إعلان زيلينسكي غيابه عن حفل تنصيب ترامب

(وكالات)

سخرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من قرار الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بعدم حضور حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، معللاً ذلك بـ"شؤونه الداخلية".

ونشرت زاخاروفا تعليقًا على قناتها في "تلجرام" تساءلت فيه ساخرًة: "هل انفجر أنبوب مياه في أوكرانيا؟". وأضافت أن زيلينسكي سافر في العام 2024 إلى أكثر من 35 دولة دون أن يعترض طريقه أي أمر داخلي، مشيرة إلى أنه في بداية العام الجديد، قام بزيارات إلى ألمانيا وإيطاليا وبولندا دون أن تتوقف مشاغله.

وفي تعليق آخر، قالت زاخاروفا إن زيلينسكي حاول التوجه إلى واشنطن ثلاث مرات، وحينما اكتشف أنه تم استبعاده من الحفل، لم يتطرق لتوضيح الأسباب الحقيقية لهذا الاستبعاد.

هذا، وتستعد العاصمة الأمريكية واشنطن لاستقبال مراسم تنصيب ترامب، المقرر لها يوم الاثنين المقبل، وسط إجراءات أمنية مشددة.