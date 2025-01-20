وزير الخارجية يؤكد لنظيره البلجيكى على اهتمام مصر باسترداد آثارها المهربة

(وكالات)

التقى وزير الخارجية والهجرة، بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، مع نظيره البلجيكي بيرنارد كوينتين خلال زيارته إلى بروكسل.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن عبد العاطى أشاد بالعلاقات المتميزة بين مصر وبلجيكا على كافة الأصعدة، معربًا عن تطلعه لمواصلة التنسيق المشترك مع نظيره البلجيكى للبناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية للارتقاء بالتعاون المشترك فى المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، مرحبا بالمشاركة البارزة للشركات البلجيكية في فعاليات مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبى الذى عقد في يونيو ٢٠٢٤ وتوقيع تحالف الشركات البلجيكية لإحدى أكبر الصفقات الاستثمارية بين البلدين لصناعة الهيدروجين الأخضر في منطقة ميناء جرجوب.

وأضاف المتحدث الرسمى أن عبد العاطى استعرض جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر والإجراءات الطموحة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتهيئة مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتقديم مزيد من الحوافز، معرباً عن التطلع لوضع مصر على خريطة البعثات الاقتصادية الخارجية البلجيكية ومشاركة الشركات البلجيكية الكبرى فيها في عدة مجالات نظراً للفرص الواعدة المتاحة في مصر، خاصة في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وإدارة الموانئ واللوجستيات.

كما أكد وزير الخارجية على الحرص على التوقيع على اتفاق التعاون في مجال الهجرة مع بلجيكا بما يعود بالنفع على الجانبين المصرى والبلجيكى ويسهم في ضبط عملية الهجرة عبر القنوات الشرعية.

كما أعرب عن التطلع لدعم بلجيكا فى إقرار الشريحة الثانية من الحزمة الأوروبية المقدمة لمصر بقيمة ٤ مليار يورو.

وأكد على الأهمية التي توليها مصر لمسألة استرداد الآثار المصرية التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية، آخذا فى الاعتبار ما تمثله الآثار من إرث حضاري تاريخي مهم لمصر.

وأعرب عبد العاطي عن التطلع لإبداء الجهات البلجيكية المعنية مزيد من التعاون مع السلطات المصرية للعمل على لاستعادة تلك الآثار.

فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، استعرض الوزير عبد العاطى التحديات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر والقرن الأفريقي وتأثيرها على مستقبل أمن واستقرار المنطقة.

وتناول عبد العاطى محددات الموقف المصرى من أزمات الإقليم بما فى ذلك فى سوريا وليبيا والسودان والصومال والقرن الافريقى، مؤكداً على أهمية تعزيز الدعم الأوروبي لتمكين مصر من مواجهة هذه التحديات خاصة مع الترابط بين أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط وأمن واستقرار أوروبا.

كما تناول الوزيران اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث أبرز عبد العاطى الجهود المصرية الحثيثة للتوصل للاتفاق مع كل من قطر والولايات المتحدة، وهو ما كان محل تقدير من وزير الخارجية البلجيكى الذى أشاد بالدور المحورى لمصر فى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار ودعم الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.