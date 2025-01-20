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بعد الإفراج عنها.. وصول الأسيرة الشاعرة إسراء بري إلى مدينة جنين

01:37 م الإثنين 20 يناير 2025

الأسيرة الشاعرة، إسراء بري

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(وكالات)

وصلت الأسيرة الشاعرة، إسراء بري، إلى مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الاثنين، بعد الإفراج عنها في إطار صفقة تبادل الأسرى.

وبعد الإفراج عنها، قالت إسراء، إن ظروف الاعتقال التي كانت الأسيرات الفلسطينيات تعيش فيها داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، صعبة للغاية.

وقالت إسراء، إن أخبار الصفقة والمفاوضات كانت تصل إلى المعتقلين داخل سجون الاحتلال، لكنها لم تصدق إلا أن تم الإفراج عنها.

الأسيرة إسراء بري مدينة جنين صفقة غزة
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