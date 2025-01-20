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شاهد.. احتفالات الضفة بالأسرى المحررين من سجون الاحتلال

01:25 م الإثنين 20 يناير 2025
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  • عرض 18 صورة
    احتفالات الضفة بالأسرى المحررين من سجون الاحتلال (2)
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    احتفالات الضفة بالأسرى المحررين من سجون الاحتلال (3)
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    احتفالات الضفة بالأسرى المحررين من سجون الاحتلال (5)
  • عرض 18 صورة
    احتفالات الضفة بالأسرى المحررين من سجون الاحتلال (6)
  • عرض 18 صورة
    احتفالات الضفة بالأسرى المحررين من سجون الاحتلال (8)
  • عرض 18 صورة
    احتفالات الضفة بالأسرى المحررين من سجون الاحتلال (9)
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    احتفالات الضفة بالأسرى المحررين من سجون الاحتلال (10)
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    احتفالات الضفة بالأسرى المحررين من سجون الاحتلال (4)
  • عرض 18 صورة
    احتفالات الضفة بالأسرى المحررين من سجون الاحتلال (11)
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    احتفالات الضفة بالأسرى المحررين من سجون الاحتلال (13)
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    احتفالات الضفة بالأسرى المحررين من سجون الاحتلال (14)
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    احتفالات الضفة بالأسرى المحررين من سجون الاحتلال (12)
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    احتفالات الضفة بالأسرى المحررين من سجون الاحتلال (7)
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    احتفالات الضفة بالأسرى المحررين من سجون الاحتلال (17)
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    احتفالات الضفة بالأسرى المحررين من سجون الاحتلال (18)
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    احتفالات الضفة بالأسرى المحررين من سجون الاحتلال (15)
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    احتفالات الضفة بالأسرى المحررين من سجون الاحتلال (16)
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القاهرة- مصراوي:

استقبل الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية -فجر اليوم الاثنين- الأسرى المفرج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي، ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل مع المقاومة في غزة.

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وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ليل الأحد/الاثنين، عن عشرات الأسرى الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، من سجن عوفر غرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

واحتفل الفلسطينيون في الضفة ، بالإفراج عن 90 أسيرًا فلسطينيا من النساء والأطفال، ضمن صفقة التبادل، إذ عمت مظاهر الفرح في مناطق مختلفة، وأُطلقت الألعاب النارية فور وصول الشاحنات التي تقل الأسرى المحررين من سجن عوفر.

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كما احتفت حشود من الفلسطينيين تجمّعت في بلدة بيتونيا في الضفة الغربية المحتلة بحافلتين نقلتا عشرات المعتقلين الفلسطينيين من سجن عوفر الإسرائيلي، وأطلقت المفرقعات وحيّتهم برفع إشارات النصر والتلويح بالأعلام.

وقالت هيئة السجون الإسرائيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، إنه تم إطلاق سراح 90 أسيرا فلسطينيا ضمن اتفاق التبادل بين إسرائيل وحماس.

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وأطلقت حماس سراح ثلاث أسيرات إسرائيليات، فيما قامت إسرائيل بإطلاق سراح 90 من الأسرى الفلسطينيين في اليوم الأول من وقف إطلاق نار أوقف الحرب التي استمرت 15 شهرا ودمرت قطاع غزة وأشعلت الشرق الأوسط.

وسمحت الهدنة للفلسطينيين بالعودة إلى أحيائهم التي دمرها القصف للبدء في استعادة حياتهم الطبيعية، فيما وصلت شاحنات محملة بالمساعدات. وفي أنحاء قطاع غزة، هتفت الحشود لعناصر المقاومة التي خرجت إلى العلن.

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وأطلقت الألعاب النارية ابتهاجا مع وصول الحافلات التي تقل الفلسطينيين المحررين إلى رام الله في الضفة الغربية، حيث كان الآلاف في انتظارهم.

والأسرى الفلسطينيين الذين أطلق سراحهم هم 69 امرأة و21 فتى من الضفة الغربية والقدس، وفقا لما ذكرته حماس.

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وتنص المرحلة الأولى من الهدنة التي تستمر 6 أسابيع على وقف القتال وإرسال المساعدات إلى غزة وإطلاق سراح 33 من أصل 98 أسيرًا من الإسرائيليين والأجانب الذين لا يزالون أسرى هناك وذلك مقابل إطلاق سراح ألفي فلسطيني من السجون الإسرائيلية.

وفي شمال قطاع غزة، شق الفلسطينيون طريقهم عبر شوارع مدمرة ومغطاة بالأنقاض بعد أن شهدت المنطقة أعنف قتال خلال الحرب.

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