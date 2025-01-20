شاهد.. احتفالات الضفة بالأسرى المحررين من سجون الاحتلال

بعد إطلاق سراحهن اليوم.. ماذا نعرف عن الأسيرات الإسرائيليات الثلاث؟

القاهرة- مصراوي:

استقبل الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية -فجر اليوم الاثنين- الأسرى المفرج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي، ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل مع المقاومة في غزة.

وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ليل الأحد/الاثنين، عن عشرات الأسرى الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، من سجن عوفر غرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

تغطية صحفية: احنا طلعنا بفضل الــمقــاومة.. أحد أسرى جنين المفرج عنهم ضمن صفقة التبادل، قبل قليل. pic.twitter.com/r7TiFBJuDo — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 20, 2025

واحتفل الفلسطينيون في الضفة ، بالإفراج عن 90 أسيرًا فلسطينيا من النساء والأطفال، ضمن صفقة التبادل، إذ عمت مظاهر الفرح في مناطق مختلفة، وأُطلقت الألعاب النارية فور وصول الشاحنات التي تقل الأسرى المحررين من سجن عوفر.

كما احتفت حشود من الفلسطينيين تجمّعت في بلدة بيتونيا في الضفة الغربية المحتلة بحافلتين نقلتا عشرات المعتقلين الفلسطينيين من سجن عوفر الإسرائيلي، وأطلقت المفرقعات وحيّتهم برفع إشارات النصر والتلويح بالأعلام.

يهتفون بالضفة لرئيس اركان المقاومة محمد الضيف.



مقاتلو حماس يبذلون أرواحهم من أجل الأسرى، فيحررون أسرى فتح جنبًا إلى جنب مع أسرى حماس وبقية الفصائل.



بينما فتح تطارد المقاومين والأسير نفسه إذا قرر أن يقاوم. pic.twitter.com/TzHmMjiFOd — نظام المهداوي - Nezam Mahdawi (@NezamMahdawi) January 20, 2025

وقالت هيئة السجون الإسرائيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، إنه تم إطلاق سراح 90 أسيرا فلسطينيا ضمن اتفاق التبادل بين إسرائيل وحماس.

وأطلقت حماس سراح ثلاث أسيرات إسرائيليات، فيما قامت إسرائيل بإطلاق سراح 90 من الأسرى الفلسطينيين في اليوم الأول من وقف إطلاق نار أوقف الحرب التي استمرت 15 شهرا ودمرت قطاع غزة وأشعلت الشرق الأوسط.

الأسيرة بلقيس زواهرة (33 عاماً) من بيت لحم تحتضن عائلتها بعد تحررها في صفقة التبادل، وهي أم لستة أطفال وشقيقة لشهيدين. pic.twitter.com/bS0wdw6ikD — أسرى الحرية 𓂆‏ (@ps_prisoners) January 20, 2025

وسمحت الهدنة للفلسطينيين بالعودة إلى أحيائهم التي دمرها القصف للبدء في استعادة حياتهم الطبيعية، فيما وصلت شاحنات محملة بالمساعدات. وفي أنحاء قطاع غزة، هتفت الحشود لعناصر المقاومة التي خرجت إلى العلن.

وأطلقت الألعاب النارية ابتهاجا مع وصول الحافلات التي تقل الفلسطينيين المحررين إلى رام الله في الضفة الغربية، حيث كان الآلاف في انتظارهم.

مئات الفلسطينيين في الضفة الغربية، يحتفلون بإطلاق سراح عشرات الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، ضمن المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى بين "حماس" وإسرائيل، حيث انطلقت الاحتفالات فور وصول الحافلات التي كانت تقل الأسرى.#فلسطين #أسرى #احتفالات #غزة pic.twitter.com/pfsA1t7MBG — RT Arabic (@RTarabic) January 20, 2025

والأسرى الفلسطينيين الذين أطلق سراحهم هم 69 امرأة و21 فتى من الضفة الغربية والقدس، وفقا لما ذكرته حماس.

وتنص المرحلة الأولى من الهدنة التي تستمر 6 أسابيع على وقف القتال وإرسال المساعدات إلى غزة وإطلاق سراح 33 من أصل 98 أسيرًا من الإسرائيليين والأجانب الذين لا يزالون أسرى هناك وذلك مقابل إطلاق سراح ألفي فلسطيني من السجون الإسرائيلية.

الأسيرات يعانقن الحرية 🇵🇸 pic.twitter.com/0FLQ4EeaE8 — أسرى الحرية 𓂆‏ (@ps_prisoners) January 19, 2025

وفي شمال قطاع غزة، شق الفلسطينيون طريقهم عبر شوارع مدمرة ومغطاة بالأنقاض بعد أن شهدت المنطقة أعنف قتال خلال الحرب.