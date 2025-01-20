والدة الأسيرة الإسرائيلية المحررة إميلي ديماري: ابنتي في صحة أفضل مما توقعنا

(وكالات)

أكدت والدة الأسيرة الإسرائيلية المحررة إميلي ديماري أنها في حالة صحية أفضل بكثير مما كان متوقعًا، وذلك بعد إطلاق سراحها في 19 يناير 2025، وبعد أكثر من 469 يومًا من الأسر، وذلك حسبما نقلت عنها صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية.

وإميلي، هي الأسيرة البريطانية الوحيدة في قطاع غزة، وتم أسرها في 7 أكتوبر 2023 أثناء عملية "طوفان الأقصى" عندما تم اقتحام منزلها، وقد أصيبت خلال العملية بجروح في يدها وساقها.

وقالت والدة إميلي: "أستطيع أن أقول إنها في حالة صحية أفضل بكثير مما توقعنا، وهي الآن في وضع جيد بعد كل ما مرت به".

وتأتي هذه التصريحات بعد إطلاق سراحها أمس الأحد، إلى جانب الأسيرات رومي جونين ودورون شطنبر خير في إطار صفقة تبادل أسرى شملت عدة أطراف.