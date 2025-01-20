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فيديو | لحظة مؤثرة للقاء الصحفية الفلسطينية المحررة رولا حسنين بطفلتها

12:07 م الإثنين 20 يناير 2025

رولا حسنين

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القاهرة- مصراوي:

وثق مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، لحظة لقاء الأسيرة الفلسطينية المحررة رولا حسنين بطفلتها الرضيعة إيلياء

وتعمل رولا صحفية مستقلة في عدد من المواقع الإلكترونية وهي حاصلة على بكالوريوس إعلام وعلوم سياسية من جامعة بيرزيت، وماجستير دراسات عربية معاصرة من الجامعة ذاتها.

وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ليل الأحد/ الاثنين، عن عشرات الأسرى الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، من سجن عوفر غرب مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس و"إسرائيل" بوساطة دولية وإقليمية.

وشوهدت حافلات تحمل شارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ترافقها مركبات تابعة للجنة، تغادر السجن حاملة الأسرى الفلسطينيين إلى مناطقهم.

وفي الوقت نفسه، أفرج الاحتلال الإسرائيلي عن عدد من الأسرى المقدسيين مباشرة إلى منازلهم في مدينة القدس، إذ أكدت مؤسسات حقوقية فلسطينية نشر أسماء 90 أسيرا، بينهم 20 طفلا وفتى، ممن شملتهم المرحلة الأولى من الاتفاق.

رولا حسنين الصحفية الفلسطينية الأسيرة الفلسطينية سلطات الاحتلال الإسرائيلي
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