الدفاع المدني بغزة: نبحث عن جثامين أكثر من 10 آلاف شهيد تحت الركام

(وكالات)

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن استمرار عملياته لانتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض، حيث لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن أكثر من 10 آلاف شهيد يُعتقد أنهم دفنوا تحت الركام جراء القصف الإسرائيلي المكثف.

وأوضح الدفاع المدني أن العدوان الإسرائيلي تسبب في استشهاد 99 من كوادره، وإصابة 319 آخرين بجروح متفاوتة.

كما أشار إلى أن 27 من أفراده معتقلين لدى قوات الاحتلال، دون أي معلومات حول مصيرهم حتى الآن.



وفقًا للبيان، تمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال أكثر من 97 ألف مصاب من مواقع القصف، بينما بلغ عدد الشهداء الذين تبخرت أجسادهم بالكامل نتيجة شدة القصف 2842 شهيدًا.

ودعا الدفاع المدني إلى إدخال فرق إنقاذ عربية ودولية بكامل معداتها وطواقمها للمساعدة في جهود البحث والإنقاذ، مؤكدًا أن الإمكانيات المحلية باتت غير كافية لمواجهة حجم الكارثة.