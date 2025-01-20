11 مصابا في تصادم بين سفينة وعبارة في نهر إلبه بهامبورج

هامبورج- (د ب أ)

أصيب 11 شخصا إثر اصطدام سفينة نقل بعبارة في نهر إلبه بمدينة هامبورج الألمانية.

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم الاثنين إن من بين المصابين شخصا واحدا أصيب بجروح تهدد حياته.

وذكر المتحدث أن السفينة والعبارة اصطدمتا بالقرب من جسر كولبراند في الساعة 43 ,6 صباح اليوم (التوقيت المحلي)، مضيفا أن 25 شخصا تضرروا من الحادث.

وكانت سفينة النقل - وهي عبارة عن صندل - قد انفصلت عن مقطورتها. ولم يتضح بعد سبب ذلك.

والصندل عبارة عن قارب مسطح القاع ليس له محرك خاص، ويستخدم في نقل البضائع على القنوات والأنهار.