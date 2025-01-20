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مقتل وإصابة 5 إسرائيليين في عملية انفجار عبوة ناسفة شمالي الضفة المحتلة

11:02 ص الإثنين 20 يناير 2025

انفجار عبوة ناسفة

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(وكالات)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل عسكري إسرائيلي بانفجار عبوة ناسفة شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد جيش الاحتلال، أن الرقيب أول أفياتار بن يهودا، قتل في عملية انفجار العبوة الناسفة في الضفة، وتم إبلاغ عائلته بالأمر.

وتابع جيش الاحتلال في بيانه، أنه تم إصابة أربعة آخرين في عملية انفجار العبوة إضافة إلى قائد الكتيبة الذي أصيب بجروح خطيرة، دون ذكر مزيد من التفاصيل عن الحادث.

انفجار عبوة ناسفة الضفة المحتلة مقتل إسرائيليين جيش الاحتلال الإسرائيلي
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